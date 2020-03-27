دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز بيني غانتس، 3 مارس/آذار 2020. انتخب زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس رئيسا للكنيست الإسرائيلي الخميس، خلفا ليولي إدلشتاين حليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيانين نتانياهو. ودعا غانتس بعد انتخابه إلى حكومة طوارئ مشتركة بينه وبين منافسه نتانياهو. انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مساجد مغلقة وحظر تجول وحصيلة إصابات في ارتفاع .. العالم العربي يواجه تفشي فيروس كورونا تحاول العديد من البلدان العربية التصدي لفيروس كورونا المنتشر حاليا في القارات الخمس، ففي العراق تم سجيل 20 حالة وفاة، وفي سلطنة عمان 55 إصابة وهو الرقم الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت جميعها 1500 حالة وفاة. أما في غزة المحاصرة، فقد تم رصد إصابة فليسطينيين قرب الحدود مع مصر. وفي الأردن، تم تعزيز الإجراءات منعا لتفشي الفيروس، وأغلقت مصر مساجدها وكنائسها، وفي المغرب تحاول قوات الأمن إلزام المواطنين بالحظر الشامل، وأجلت الحكومة التونسية تحصيل الضرائب وسداد القروض، وفي الجزائر، أعلنت السلطات الصحية تجاوز الفيروس المرحلة الثالثة ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن حظر تجول مرتقب. France 24

فيديو: "80 بالمئة من المصابين بالكورونا يتعافون والمشكلة مع سرعة انتشاره" أكد الدكتور وائل صفوت المستشار لدى منظمة الصحة العالمية لفرانس24 أن نحو ثمانين بالمئة من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" يتعافون، ولكن المشكلة تكمن في سرعة انتشاره التي تستنزف الخدمات الصحية وميزانيات الرعاية الصحية حول العالم. France 24

فيديو: التفاؤل يطلع من شرفات الإيطاليين بالرغم من استفحال الأزمة الصحية بينما تسعى السلطات الإيطالية جاهدة لاحتواء التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد، تصدح الموسيقى من شرفات ونوافذ البيوت في العاصمة روما ومدن إيطاليا الأخرى بعد أن قررت الإذاعات بث الأغاني بشكل مستمر لبعث الأمل في نفوس المواطنين. وأصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا بالوباء العالمي، بعد أن تجاوز عدد الوفيات فيها أربعة آلاف شخص في أغلى حصيلة في العالم. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تخطي الإعلان إسرائيل: انتخاب بيني غانتس زعيم ائتلاف "أزرق أبيض" رئيسا للكنيست France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي انتخب أعضاء الكنيست الإسرائيلي الخميس زعيم ائتلاف "أزرق أبيض" بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، رئيسا للمجلس. وفور انتخابه دعا غانتس إلى حكومة طوارئ مشتركة. وكان غانتس المرشح الوحيد لخلافة حليف نتانياهو يولي إدلشتاين الذي استقال من منصبه تحت الضغوط أمس الأربعاء. وصوت لصالح غانتس 74 عضوا من أعضاء الكنيست و18 ضده من أصل 120 عضوا في الإجمال. فرانس24/ أ ف ب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل: انتخاب بيني غانتس زعيم ائتلاف "أزرق أبيض" رئيسا للكنيست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.