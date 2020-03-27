كورونا.. وفيات العراق 38 والإصابات ترتفع في فلسطين والصومال

عواصم عربية/ الخليج 365

بلغت وفيات فيروس كورونا الجمعة في العراق 38، فيما ارتفعت الإصابات في فلسطين والصومال، وفق إحصاءات رسمية.

في العراق، أعلنت دائرة صحة محافظة النجف (جنوب) تسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38.



وقالت الدائرة في بيان إن "مصاباً بفيروس كورونا يبلغ 70 عاما توفي اليوم، فيما تعافي اثنان من المصابين".

وحالة الوفاة هي الثانية التي تسجل الجمعة بعد إعلان دائرة صحة محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفاة مصابة تبلغ من العمر 56 عاماً.

وحتى الخميس، أعلنت الصحة العراقية، تسجيل 382 إصابة بالفيروس في عموم البلاد.



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في السياق، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 91.



وقال ملحم، في مؤتمر صحفي إنه "تم تسجيل 5 إصابات بكورونا في بلدة بدّو شمال غرب القدس، وإصابة عاملين فلسطينيين داخل مستوطنة إسرائيلية (لم يسمها)، ليرتفع عدد المصابين إلى 91.



وتتشكل الإصابات من 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الصومالية تشخيص حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا لشخص أجنبي.

وأضافت في بيان أن الحالة المكتشفة تعود لعامل اجنبي في شركة متعاقدة مع الأمم المتحدة، دون توضيح جنسيتها.

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.

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