واشنطن تقرر إجلاء موظفيها "غير الأساسيين" من العراق

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد إجلاء موظفيها "غير الأساسيين" من مقر سفارتها ببغداد والقنصلية العامة في إقليم كردستان (شمال)، بسبب الظروف الأمنية وفيروس "كورونا".



وقالت السفارة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إنه "نظراً لمجموعة من الظروف الأمنية وإجراءات السفر المقيدة نتيجة وباء كورونا، أمرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة غير الأساسين في السفارة الأمريكية في بغداد ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي والقنصلية العامة في أربيل".

وأوضح البيان أن "خدمات التأشيرات في بغداد وأربيل لا تزال معلقة، والحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق".

يأتي القرار بعد يوم واحد من تعرض المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية لهجوم صاروخي، كما يأتي بالتزامن مع بدء انسحاب قوات التحالف من العراق على خلفية الوضع الأمني وفيروس "كورونا".

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وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيين في العراق.

وفي وقت سابق الجمعة، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 37، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لامرأة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.



وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.



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