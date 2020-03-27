العراق.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 37

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 37، الجمعة، بعد تسجيل حالة جديدة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال مدير عام دائرة صحة "ذي قار"، عبد الحسين الجابري، في بيان، إن "المتوفية كانت مصابة بكورونا وعانت أيضاً من مرض السكري، وتبلغ من العمر 56 عاماً".

ومساء الخميس، أعلنت الصحة العراقية، تسجيل 382 إصابة بالفيروس.

وفي مسعى لاحتواء تفشي كورونا، فرضت السلطات حظراً للتجوال، لكن أغلب المحافظات تشكو من عدم التزام المواطنين بالتعليمات، مما اضطر قوات الأمن إلى تشديد الإجراءات.

Advertisements

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر عسكري عراقي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن قوات من الجيش بدأت تسيير دوريات وسط مدينة الصدر، شرقي بغداد، لمنع أي خرق لحظر التجوال.

وأضاف المصدر، أن "قوات من الفرقة الـ11 بالجيش انتشرت داخل أزقة مدينة الصدر، وسيَرت دوريات، لمنع أي حالات لخرق حظر التجوال المفروض على المدينة، منعا لتفشي كورونا".

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال العراقية، الخميس، تمديد حظر التجوال المفروض في عموم البلاد إلى 11 أبريل/ نيسان المقبل، في مسعى لاحتواء الفيروس.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذت السلطات تدابير عديدة، منها: حظر التجوال، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.



وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.