اول اجتماع للجنة الدولية لرياضة التريبل فايت بمشاركة 11دولةعربيه واوربية

عقد اليوم عن طريق تقنية الكونفرنس كوول أول إجتماع للجنة الفنية الدولية للتربل فايت والتي حضرها ممثلي تلك البلدان لبداية انتشار واشهار هذه الرياضة كلا في بلده. كما لاقت ترحاب واسع علي الصعيد الدولي في التشجيع لاقامه فعاليتها قريبا وتشجيعا علي مواصلة الاشتراك في الانشطه الرياضية وذلك تمهيدا لانشاء الاتحاد العربي للتربل فايت ومن ثم العالمي باذن الله تعالي

وذلك بحضور كلا من مؤسس التربل فايت ك حسن حسن محمود والجراند ماستر منصور السعران مؤسس التربل فايت بالمملكة. وبحضور ابطال دوليين وعالميين برياضات الدفاع عن النفس المختلفة. وتم نشر كتاب القانون والشرح الفني بالاجتماع للجميع لبداية العمل به باذن الله تعالي في القريب العاجل

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