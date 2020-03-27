برشلونة يخفض أجور اللاعبين والموظفين بسبب كورونا

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم يوم الخميس أنه قرر تخفيض قيمة عقود اللاعبين والموظفين – الأمر الذي سيخفض الأجور فعليا- كجزء من إجراءات التعامل مع التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا.

ويسمح القانون الإسباني للشركات بتخفيض أو تعليق العقود بموجب القوة القاهرة، وذلك باعتبار الأزمة الصحية الحالية ظرفاً استثنائياً.

وقال نادي برشلونة في بيان للاعلان عن الإجراءات التي وافق عليها مجلس إدارته إن الظروف الحالية تفرض تخفيض نسبي للأجور في العقود ذات الصلة.

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وأضاف البيان “الدافع وراء [الإجراءات] هو الحاجة إلى تهيئة الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي مع الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها”.

ووفقًا لتقارير اسبانية سابقة، فشل اللاعبون والنادي في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الأجور المقترح للمساعدة في التعامل مع وضع كرة القدم في البلاد التي تم تعليقها إلى أجل غير مسمى اعتبارًا من 14 أذار/مارس الجاري.

ومن المتوقع أن تتبع باقي أندية الدوري الأسباني نهجا مماثلاً في الأيام المقبلة.