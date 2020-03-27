ضربة هواوي الكبرى: هواتف P40 بمزايا أسطورية في التصوير (صور وأسعار ومواصفات)

دبي - بواسطة محمد فارس © ألوان الأسود والفضي والأبيض لهواي بي 40 برو ألوان الأسود والفضي والأبيض لهواي بي 40 برو

كتب- رامز ميلاد:

لم تغير شركة هواوي الصينية موعدا السنوي للإعلان، عن أحدث منتجاتها من سلسلة الهواتف الرائدة. وفي حفل أونلاين، بثته على الإنترنت، أطلقت 3 هواتف جديدة هي P40، وهواوي P40 Pro، وهواوي P40 PRO بلس.

هواوي P40 Pro

تتباهي هواوي بشاشة هذا الهاتف التي أطلقت عليها اسم Overflow Display، مع تصميم بـ 4 حزاف منحنية. والشاشة من نوع OLED مقاسها 6.58 بوصة بدقة 441 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، مع حساس للبصمة ضمن الشاشة. © الصورة الرسمية لهواوي بي 40 الصورة الرسمية لهواوي بي 40

وعلى يسار الشاشة الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا، تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، كما يوجد إلى جانب الكاميرا حساسان، الأول لتصوير العمق بالأشعة تحت الحمراء، والتعرف على الإيماءات، والآخر حساس للقرب.

على ظهر الهاتف، 3 عدسات تمثل الكاميرا الأساسية، وعدسة رابعة من نوع ToF مخصصة للتصوير ثلاثي الأبعاد.

الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بحساس مصنوع في هواوي نفسها، وتقول عنه إنه أكبر من حساس جالاكسي إس20 ألترا. © اللون الأسود لهواوي بي 40 برو بلس اللون الأسود لهواوي بي 40 برو بلس

وكعادة سلسلة P، فإن مزايا التصوير هي الرهان الأساسي في هذا الهاتف، وتقول هواوي: إن الكاميرا تدعم ميزة التركيز التلقائي الثماني، كما تدعم الكاميرا الرئيسية تقنية التثبيت البصري OIS.

العدسة الثانية توفر إمكانية التقريب البصري بمعدل 5X، وهي بدقة 12 ميجابكسل. والعدسة الثالثة للتصوير فائق العرض بدقة 40 ميجابكسل. والعدسات الثلاثة تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يعمل الهاتف بمعالج هواوي الخاص، كيرين 990 الذي يدعم تقنية الجيل الخامس، مع رام 8 جيجا وذاكرة داخلية 256 جيجا، مع بطارية 4200 مللي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 27 وات، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار.

وسيتوفر الهاتف اعتبارا من 7 أبريل المقبل بعدة ألوان، منها: الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي، بسعر يعادل نحو 17 ألف جنيه مصري تقريبا.

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هواوي P40

يختلف هذا الهاتف عن (هواوي بي40 برو) بأنه أصغر، ولا يقدم المواصفات المتقدمة ذاتها، فهو يقدم شاشة أصغر بقياس 6.1 بوصات، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، وهي مستوية وليست منحنية، كما أنها تأتي بدقة فول إتش دي بلس، ومعدل تحديث 60 هرتز.

وفي الكاميرا الخلفية، يشترك (هواوي بي40) مع (هواوي بي40 برو) في أن الكاميرا الرئيسية مماثلة، في حين تأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل مع التقريب البصري بمعدل 3X، وتقنية التثبيت البصري OIS، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 16 ميجابكسل ولا يتضمن الهاتف حساس التصوير الثلاثي الأبعاد ToF. © تصميم هاتف هواوي بي 40 برو تصميم هاتف هواوي بي 40 برو

الكاميرا الأمامية، تأتي أيضًا بدقة 32 ميجابكسل، ولكنها لا تدعم تقنية التركيز التلقائي، كما أنها لا تأتي مع حساس تصوير العمق بالأشعة تحت الحمراء. وتأتي الشاشة مع حساس لبصمات الأصابع.

يعمل الهاتف بمعالج هواوي الخاص، كيرين 990 الذي يدعم تقنية الجيل الخامس، مع رام 8 جيجا وذاكرة داخلية 256 جيجا، مع بطارية 3800 مللي أمبير لا تدعم تقنية الشحن اللاسلكي، ولكنها تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 22.5 وات.

وسيتوفر الهاتف اعتبارا من 7 أبريل المقبل بسعر يعادل نحو 16 ألف جنيه مصري تقريبا.

هواوي P40 برو بلس

يتميز الهاتف بشاشة أوليد فول إتش دي بلس مقاسها 6.58 بوصة وزوايا منحنية مع تردد 90 هرتز وتحتوي على ثقب مزدوج يحتوي كاميرا بدقة 32 ميجا ومستشعر أشعة تحت الحمراء 3D للتعرف على الوجه والتحكم بالهاتف بالإيماءات وقدرة على التصوير بدقة 4K.

الكاميرا الخلفية خماسية العدسات من لايكا الرئيسية بدقة 50 ميجا، وعدسة 40 ميجا بكسل واسعة جدًا وعدسة تيلي فوتو 8 ميجا بتقريب بصري 10 مرات بتقنية بريسكوب، وعدسة تيلي فوتو أخرى بدقة 8 ميجابكسل وبتقريب بصري 3 مرات. وتتميز كاميرا الهاتف بقدرات على التقريب الهجين 20 مرة والتقريب الرقمي 100 مرة. © محتويات علبة هواوي P40 Pro محتويات علبة هواوي P40 Pro

وتتشابه بقية المواصفات مع شقيقه الأصغر بي 40 برو. سيتوفر الهاتف بلونين بتصميم من السيراميك وهما الأسود والأبيض، وبسعر حوالي 25 ألف جنيه مصري. © تصميم هواوي P40 Pro تصميم هواوي P40 Pro © هواوي بي 40 برو بلس هواوي بي 40 برو بلس