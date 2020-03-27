كتب - وكالات:
بعد ساعات قليلة من إعلان هواوي عن أحدث منتجاتها من الهواتف الرائدة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمريكية مطلعة، أن كبار المسئولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقوا على إجراءات جديدة تحُد من قدرة شركة هواوي الصينية على شراء الرقائق الإلكترونية الأمريكية، بالتزامن مع تصعيد البيت الأبيض انتقاداته للصين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وبموجب هذا التغيير، سيُطلب من الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات أمريكية لصناعة الرقائق الحصول على ترخيص أمريكي قبل توريد رقائق معينة إلى هواوي. ويأتي ذلك بعد إدراج شركة الاتصالات الصينية في القائمة السوداء الأمريكية العام الماضي، ما حد من قدرتها على الحصول على المكونات الأمريكية.
وقال أحد المصادر: إن تغيير القانون يهدف إلى تقييد بيع الرقاقات المتطورة لهواوي وليس أشباه الموصلات القديمة المتاحة على نطاق واسع. ونظرًا لأن معظم معدات صناعة الرقاقات المستخدمة في جميع أنحاء العالم تعتمد على التقنية الأمريكية، فإن التغيير سيمثل توسعًا في سلطة مراقبة الصادرات التي قال بعض خبراء التجارة: إنها ستثير غضب حلفاء الولايات المتحدة.
وأشارت رويترز إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب – الذي بدا معارضًا للاقتراح الشهر الماضي – سيوقع على تغيير القانون.
وجاء القرار عندما اجتمع مسئولون أمريكيون من وكالات مختلفة واتفقوا أمس الأربعاء على تعديل قانون المنتجات الأجنبية المباشرة، التي تُخضِع بعض السلع الأجنبية الصنع، القائمة على التقنية أو البرمجيات الأمريكية، للوائح الأمريكية، حسبما قالت مصادر رويترز.رررر
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: ضربة جديدة من أمريكا لتضييق الخناق على هواوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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