شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تنفى ادعاءات حوثية بتفشى وباء كورونا فى إحدى مديرياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة اليمنية ادعاءات زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي بتفشى وباء كورونا في مديرية ميدي الساحلية بمحافظة حجة غرب اليمن.



وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحفي، بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عدم تسجيل وزارة الصحة ومراكزها الصحية ومكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن أى إصابة بالفيروس حتى اللحظة في اليمن.



وقال الوزير الإرياني:" إن هذه التصريحات اللامسئولة والادعاءات الخرقاء الصادرة عن زعيم المليشيا الحوثية تكشف مستوى السقوط الأخلاقي ومساعي المليشيا استثمار الجائحة العالمية ‎كورونا في سياق الصراع والتحشيد السياسي والعسكري والحرب النفسية على اليمنيين خدمة لمشروعهم الظلامي المستورد من إيران".



وحذر المسؤول اليمني مليشيا الحوثي من مغبة اللعب بالنار ومحاولة الاستثمار في هذا الملف الخطير، ووقف تهريب عناصرها الارهابية من إيران بعد نقلها الفيروس إلى لبنان و العراق، وتقدير الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي الصعب الذى يعيشه اليمن جراء انقلابها على السلطة ومحاولاتها تحويل اليمن مرتعا لملالي طهران.