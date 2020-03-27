شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: طائرة عسكرية تعود من الصين محملة بمواد طبية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت طائرة سلاح الجو السلطانى العمانى ( إيرباص) إلى البلاد قادمة من مدينة (شينزين) الصينية ، محملة بمواد طبية متنوعة لمكافحة فيروس ( كورونا ).



وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة أن هذا الاجراء يأتى وفقاً لما تقدمه قوات السلطانِ المسلحةُ من عمليات إسناد للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وفى إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التى تبذلها السلطنة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).



وأشارت إلى أنه سوف تكون هناك رحلات مماثلة إلى الصين، وذلك بهدف تعزيز المخزونات الطبية للبلاد للتعامل مع هذه الجائحة، وأعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، عن تسجيل 10 إصابات جديدة فى عمان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 109 حالات.