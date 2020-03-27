ضبط مقيم تركى تباهى بمخالفته لقرار منع التجول

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد القحطاني، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث بمخالفته لأمر منع التجول وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن القبض عليه وهو مقيم من الجنسية التركية في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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