القبض على أشخاص بالقويعية لمخالفتهم منع التجول وتلفظ أحدهم على رجال الأمن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص بمحافظة القويعية يتضمن قيامهم بمخالفة أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن، وارتكابهم لجريمةٍ معلوماتية تمثلت بتصوير ذلك ونشره.

وقال إن نتائج المتابعة الأمنية قد أسفرت بفضلٍ من الله عن كشف هويتهم والقبض عليهم وهم مواطنون في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.