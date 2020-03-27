وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني

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طرحت الهيئة العامة للطيران المدني وظائف جديدة بمجال المحاسبة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى “كبير مراقبي مصروفات، بشرط عام أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
واشترطت الهيئة أيضا على أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس التخصصية في المحاسبة، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المراقبة على المصروفات ومشاركة اللجان المالية والرقابية، والمعرفة بالقوانين والأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.
وتابعت الهيئة العامة للطيران المدني شروط القبول، بالمعرفة في المعايير المحاسبية الحكومية، المعرفة في الدورة المحاسبية، والمعرفة التامة بكيفية إصدار السندات، والمعرفة بجميع تطبيقات الحاسوب المستخدمة لإدارة المصروفات
وأوضحت الهيئة ان مواعيد التقديم متاحة من يوم أمس الخميس 25/3/2020 وحتى 31/3/2020
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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