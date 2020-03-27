الإغاثة التركية تقدم مساعدات لمسافرين عالقين بمطار إسطنبول

إسطنبول/ الخليج 365

قدمت هيئة الإغاثة التركية، الخميس، مساعدات إنسانية لمسافرين أجانب غالبيتهم جزائريون، تقطعت بهم السبل في مطار إسطنبول، جراء إلغاء الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة، أن طواقمها أوصلت مساعدات إنسانية لـ 1500 مسافر من الجزائر وأوزبكستان وأفغانستان وتركمانستان، في مطار إسطنبول.

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وأوضح البيان، أن المساعدات شملت الماء وحفاضات الأطفال والمناديل وأدوات التنظيف.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 123 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.