دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف عن مكبر Sound X الصوتي بالشراكة مع Devialet ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الصيني اليوم عن مكبر Sound X الصوتي الذي طور من هواوي بالشراكة مع Devialet، والذي يتميز بصوتيات 360 درجة، ويضم مضخم صوتي مزدوج.

قدمت هواوي مكبر Sound X الصوتي الذي يدعم صوتيات متعددة الإتجاهات 360 درجة، والذي إشتركت في تطويره Devialet التي اشتهرت بإنتاج المكبرات الصوتية الفاخرة.

يأتي مكبر Sound X الصوتي بتقنية متقدمة مثل Active Matching، كما يأتي بشهادة لضمان معايير الجودة في الصوتيات، ويدعم Huawei Share من بين مميزات أخرى.

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كما يحاكي تصميم مكبر Sound X الصوتي مكبر HomePod من ابل، أيضاً يدعم الصوتيات 6 من وحدات التكبير، مع اثنان من المضخمات الصوتية، لإنتاج صوتيات 360 درجة.

أيضاً يضم المكبر الصوتي Sound X تقنية Active Matching المدمجة من Devialet، مع bass يصل إلى قدرة 40Hz، مع سعة تصل إلى 20مم، كما تدعم هواوي المكبر بتصميم Push-Push Acoustic من Devialet، والذي يتيح تضخيم الصوتيات وإلغاء الإهتزازات، كما يدعم المكبر الصوتية قدرة 144w، كما تضم المكبرات الصوتية خوارزمية هواوي التي تتيح إنتاج صوت محيطي 40Khz.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تكشف عن مكبر Sound X الصوتي بالشراكة مع Devialet ظهر على التقنية بلا حدود.