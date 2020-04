دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady اطلاق Luminar 4.2 مع ميزة AI Augmented Sky للتلاعب بالصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

اعلنت Skylum عن آخر تحديث لجناح معالجة الصور Luminar 4.2 والذي يتمتع بتحسينات وميزات جديدة بالكامل واهمها ميزة الذكاء الاصطناعي AI-Augmented Sky التي تتيح للمصورين والفنانين الرقميين على صناعة اعمال فنية عن طريق اضافة مواضيع مختلفة مباشرة على الصور بضغطة واحدة. * شاهد الفيديو التقديمي لبرنامج Luminar 4.2 ثم تابع القراءة…

يمكن أن يختار المبدعون عمل هذه الميزة إما باستخدامها كأداة لإضافة تفاصيل واقعية

لتحسين الصورة أو تطويرها إلى صورة أكثر سريالية تدخل في عوالم الفن الرقمي،

سيجد المستخدمون أداة Sky-Augmented Sky الجديدة في علامة تبويب Creative

بعد تحديث البرنامج إلى اصدار Luminar 4.2 الجديد.

© alqiyady اطلاق Luminar 4.2 مع ميزة AI Augmented Sky للتلاعب بالصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

من المتوقع ان تعمل الأداة الجديدة بسلاسة مع الخلفيات المعقدة دون الحاجة

إلى استخدام الاقنعة أو الطبقات، يكتشف البرنامج تلقائيًا السماء في الصورة

ويضيف العنصر الذي تختاره مثل أضواء القمر أو الشفق مباشرة الى السماء.

شاهد ايضاً | بالفيديو | 5 ميزات مخيفة في معالجة الصور قادمة لبرنامج ادوبي فوتوشوب

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدرك المحتوى، يأخذ برنامج Luminar 4.2

في الاعتبار الكائنات الأمامية ويمزج العنصر المحدد بشكل طبيعي مع السماء،

يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم في موضع العنصر المضاف عن طريق سحبه

إلى المكان الذي يتم اختياره.

© alqiyady اطلاق Luminar 4.2 مع ميزة AI Augmented Sky للتلاعب بالصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

توضح Dima Sytnyk الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات في Skylum،

أن هذه الأداة “يمكن استخدامها لجعل كل شيء من التعديلات الدقيقة مثل تحريك القمر

في السماء، أو لتغيير العالم من حولنا تمامًا، الاحتمالات لا حصر لها”.

علاوة على ذلك، يسمح Luminar 4.2 للمستخدمين باستعادة تفصيل البشرة

في مناطق لامعة للغاية من وجوه الأشخاص بالإضافة إلى تنحيفها بعض الشيء،

توفر الشبكة العصبية المحسنة للكشف عن ملامح الوجه أتمتة أفضل لتحرير

الصور الشخصية من خلال الكشف عن الوجوه في مواضع مختلفة مثل المائلة

او في الزوايا غير العادية او المضاءة بشكل سيئ وحتى المخفية جزئيًا او بماكياج ثقيل.

يمكن للتكنولوجيا اكتشاف الأشخاص من مختلف ألوان البشرة أو أي سن وحتى

اكتشاف البقع في الصور الجماعية، تقلل أداة تقنية إزالة اللمعان المضافة حديثًا

من اللمعان المفرط على الجبين أو الخدين.

يتم ذلك من خلال ترميم الجلد على البقع التي أصيبت بالضوء المفرط واستبدالها

بنفس الدرجات لكي تبدو واقعية وتمتزج مع بقية الوجه، تعمل تقنية Slim Face 2.0

المحسنة والتي يمكنك العثور عليها في AI Portrait Enhancer على تصغير الوجه

بشكل متناسب، عملت هذه الأداة سابقًا فقط مع الجزء السفلي من الوجه مما يؤدي

في بعض الأحيان إلى الحصول على نتائج غير واقعية.

© alqiyady اطلاق Luminar 4.2 مع ميزة AI Augmented Sky للتلاعب بالصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

تشمل التحسينات والادوات الأخرى التغييرات التي تم إجراؤها على ML Cache،

والتي ستزيد من كفاءة وسرعة التفاعل مع معالج الجهاز، وأداة Relight Scene المحسنة

والتحديثات المختلفة الخاصة بمستخدمي ويندوز مثل المعاينة المسبقة متعددة المؤشرات

والعمل مع البرامج والفلاتر المساعدة من شركات طرف ثالث. * سعر برنامج Luminar 4

تحديث Luminar 4.2 مجاني لجميع مستخدمي Luminar 4 الحاليين اما إذا كنت

مستخدمًا جديدًا وترغب في شراء مجموعة التحرير فيمكنك شراء Luminar

بسعر 89$ دولار والحصول على حزمة Inspiration Looks مجانًا.

© alqiyady اطلاق Luminar 4.2 مع ميزة AI Augmented Sky للتلاعب بالصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكنك أيضًا الترقية إلى Plus Edition والذي يتضمن Luminar 4 بالإضافة الى

حزمة Inspiration Looks وحزمة Sky Sunset مقابل 99$ دولار امريكي،

أو اختيار حزمة تتضمن كل من Plus Edition وأيضًا Aurora HDR 2019

بسعر 169$ دولار.

إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية حول البرنامج ، فيمكنك تصفح دليل مستخدم Luminar 4

أو زيارة موقع Skylum الإلكتروني.

