تحذير لمن يتسلون بالألعاب في زمن كورونا.. 5 أخطار تهددك

دبي - بواسطة محمد فارس © زيادة باقات الإنترنت ومضاعفة الرصيد تحذير لمن يتسلون بالألعاب في زمن تحذير لمن يتسلون بالألعاب في زمن كورونا

أصبحت الألعاب، ملاذا واسعا لأولئك الذين يعانون الملل في منازلهم، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد. غير أن البوابة العربية للأخبار التقنية حذرت من 5 مخاطر تهدد اللاعبين سواء أكانوا يعتمدون بوحدة تحكم في الألعاب أو جهاز كومبيوتر أو هاتفًا ذكيا.

وتتلخص المخاطر الخمسة التي تهدد كل من يشارك في الألعاب عبر الإنترنت، في النقاط التالية:

1- المحتالون:

يستخدم المحتالون نفس التكتيكات المعتادة لسرقة أرقام بطاقات الائتمان الخاصة، وكلمات المرور، وينشئ القراصنة في هذه الحالة، موقعًا شبيهًا بمواقع اللعب عبر الإنترنت، ويشجعون اللاعبين على تغيير كلمات المرور، أو تقديم رابط يجب النقر عليه للتحقق من حساباتهم، ويهددون عادةً بحظر حساب اللاعب إذا لم يستجب، والهدف هو الاستيلاء على الحساب وإعادة بيعه في السوق السوداء.

والحل؟ يجب ألا تنقر أبدًا على رابط في رسالة بريد إلكتروني أو في رسالة نصية، بدلًا من ذلك افتح متصفح الويب، واكتب عنوان موقع اللعبة بنفسك، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وإجراء أي فحوصات أو تأكيدات مباشرة، كما يمكنك استخدم برامج وتطبيقات الحماية عبر الإنترنت لمنع المتصفح من فتح المواقع المزيفة.

2- اختراق الكومبيوتر أو الهاتف:

بعض القراصنة يستهدف اللاعبين بتحديثات أو ألعاب مزيفة، تدعي تخصيص اللعبة، أو المساعدة في تسريع التقدم في اللعبة، وتنتشر التطبيقات الضارة من خلال المحتالين، والاتصالات داخل اللعبة، كمرفقات في منتديات اللاعبين أو غرف الدردشة.

وفي بعض الحالات الاستثنائية، تنتشر البرامج الضارة من خلال آليات تحديث اللعبة المشروعة. بعض هذه البرامج الضارة موجه نحو اللعبة، لسرقة بيانات اللاعبين أو رصيدهم داخل اللعبة، ولكن البعض يسرق أيضا الحسابات المصرفية.

لحماية جهازك وبياناتك ستحتاج دائمًا إلى تحديث نظام التشغيل، والاستعانة ببرامج الأمان الموثوقة لحمايتك من البرامج الضارة والتصيّد الاحتيالي.

3- التنمر الإلكتروني:

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تحتوي كل لعبة تقريبًا على شكل من أشكال الدردشة الصوتية أو النصية في الوقت الحاضر. وكثيرًا ما يُساء استخدام هذه الميزة على نطاق واسع، من خلال سماع بعض العبارات الجارحة غير المناسبة، خاصة للاعبين من صغار السن.

يجب عليك حظر أي شخص يسيء إليك على الفور؛ وإبلاغ فريق دعم اللعبة باسم المستخدم، ولا تكشف أبدًا عن هويتك الحقيقية أو التفاصيل الشخصية لأي شخص عبر اللعبة، وإذا كان أطفالك يلعبون، عليك تحذيرهم من خطورة كشف تفاصيلهم الشخصية للغرباء.

4- الغش والخداع:

هناك طرق متعددة للغش، مثل: استخدام الروبوتات الآلية لتحقيق تقدم بشكل غير شرعي، كما يستفيد بعض اللاعبين من الأخطاء التي يكتشفونها في السيرفر الخادم للحصول على ميزة داخل اللعبة.

تتضمن الطرق الأخرى للغش حل مشاكل الألعاب لسرقة اللاعبين المبتدئين، والاحتيال الافتراضي، كما أن تداول السلع داخل اللعبة، وخارج سوق الألعاب الرسمي، يزيد بشكل كبير من فرص خِداعك.

لا تقبل العروض المريبة من الغرباء، خاصة العروض التي تبدو مغرية لدرجة يصعب تصديقها، وإذا لاحظت أن شخصًا ما يتقدم بسرعة كبيرة في اللعبة، فأبلغ فريق الدعم بذلك، فمعظم الألعاب عبر الإنترنت لديها لوائح صارمة وتحظر الغشاشين على الفور.

5- سرقة الشخصية والرصيد:

من المرجح أن يستهدف القراصنة الموارد داخل اللعبة، أو شخصيات اللعبة المتطورة، أو حسابات الألعاب المدفوعة، أو بيانات بطاقة الائتمان المرتبطة بها، بطرق متعددة مثل: التصيد الاحتيالي، وسرقة كلمات المرور، والاحتيال داخل اللعبة، وكلما كانت شخصيتك أو حسابك أفضل، زادت فرصة استهداف المجرمين لك تحديدًا، خاصة في الألعاب المتطورة ذات الجمهور الكبير.

يجب عليك أثناء تقدمك في اللعبة، أن تكون أكثر حذرًا مع حسابك، وأن تقوم بإعداد المصادقة الثنائية، واستخدام كلمات مرور معقدة لحسابك داخل اللعبة وعنوان بريدك الإلكتروني الأساسي، وتثبيت برنامج أمان قوي لجهازك.