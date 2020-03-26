4 نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب خلال فترة الدراسة عن بُعد (إنفوجرافيك)

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم مجموعة من الإرشادات الصحية للطلاب والطالبات للاستفادة منها أثناء تلقيهم تعليمهم عن بُعد في منازلهم حالياً.

وأوضحت التعليم، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي، أنه ينصح بالجلوس السليم على المقعد أثناء المذاكرة، وكذلك عند مشاهدة البرامج التعليمية عن بُعد، كذلك يفضل ترك مسافة كافية بينهم وبين التلفاز بما لا يقل عن 1.5م، وأن يحرصوا على التغذية الجيدة من الخضار والفواكه الطازجة.

Advertisements

ودعت الوزارة الطلاب والطالبات إلى التحرك في مساحة البيت بعد كل درس وعدم الخروج منه حفاظاً على صحتهم وصحة من حولهم.