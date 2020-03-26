شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب خلال فترة الدراسة عن بُعد (إنفوجرافيك) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت وزارة التعليم مجموعة من الإرشادات الصحية للطلاب والطالبات للاستفادة منها أثناء تلقيهم تعليمهم عن بُعد في منازلهم حالياً.
وأوضحت التعليم، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي، أنه ينصح بالجلوس السليم على المقعد أثناء المذاكرة، وكذلك عند مشاهدة البرامج التعليمية عن بُعد، كذلك يفضل ترك مسافة كافية بينهم وبين التلفاز بما لا يقل عن 1.5م، وأن يحرصوا على التغذية الجيدة من الخضار والفواكه الطازجة.
ودعت الوزارة الطلاب والطالبات إلى التحرك في مساحة البيت بعد كل درس وعدم الخروج منه حفاظاً على صحتهم وصحة من حولهم.
وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب خلال فترة الدراسة عن بُعد (إنفوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.