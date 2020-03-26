دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف عن ساعة GT2e الذكية الرياضية بسعر 200 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي اليوم عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية الرياضية Watch GT2e التي تنطلق بسعر 200 يورو وبحجم 46مم.

تنطلق Watch GT2e اليوم بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، بدقة 454 في 454 بيكسل، كما يتميز هذا الإصدار بحجم أكثر سماكة لإطار الساعة الذكية 53.0 في 46.8مم، كما يتميز تصميم سوارة الساعة بثقوب تدعم التهوية للمعصم للرياضيين.

كما يتميز هيكل ساعة Watch GT2e بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقاوم للماء 5 ATM، وتدعم البطارية عمر شحن يصل إلى أسبوعين بفضل رقاقة Kirin A1، كما يصل عمر الشحن إلى 30 ساعة مع ميزة GPS لتتبع التمارين الرياضية.

أيضاً تدعم Watch GT2e الإستماع إلى الموسيقى عبر البلوتوث ليصل عمر الشحن إلى 24 ساعة فقط، كما تأتي الساعة بسعة تخزين 4 جيجا بايت، لتخزين حتى 500 أغنية.

وتدعم ساعة GT2e الرياضية تتبع الكثير من التمارين الرياضية مثل التزحلق على الجليد، تسلق الجبال، والتزلج على الماء، مع دعم تمارين السباحة والتجديف.

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ساعة GT2e تصم أيضاً مستشعر SpO2، كما تضم شاشة تدعم تتبع التمارين الهوائية، وتعمل على متابعة تقدم المستخدم الأسبوعي، كما توضح كثافة تدريبات المستخدم.

هواوي تقدم أيضاً ميزة TruRelax التي تدعم مراقبة تمارين التنفس، كما تدعم مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، ومن المقرر أن تتوفر ساعة Watch GT2e بألوان الأسود، والأحمر والأخضر إلى جانب اللون الأبيض بسعر 200 يورو.

يذكر أن شركة هواوي أعلنت أيضاً عن نموذج جديد لساعة Watch GT2 بحجم 42مم، والتي تتوفر بإطار باللون الذهبي وتنطلق بسعر 230 يورو.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تكشف عن ساعة GT2e الذكية الرياضية بسعر 200 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.