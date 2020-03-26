دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HONOR 30S ينطلق رسمياً في 30 من مارس بمعالج Kirin 820 5G وقدرة شحن 40W ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد علامة HONOR التجارية التابعة لهواوي للإعلان عن هاتف HONOR 30S في حدث يعقد في 30 من مارس الجاري، حيث ينطلق الهاتف بمعالج Kirin 820 5G للمرة الأولى، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

نشرت HONOR اليوم صور ثلاثية الأبعاد لهاتفها المرتقب HONOR 30S الذي يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، كما تأتي الكاميرة بتقنية BM3D SLR التي تعمل على خفض التشويش في الصور ودعم جودة أعلى في التصوير.

كما تكشف الصور التشويقية عن اثنان من الألوان التي ينطلق بها هاتف HONOR 30S وهما الأخصر والأزرق بألوان متدرجة، أيضاً أكدت HONOR في وقت سابق على أن هذا الإصدار سيكون أول الهواتف الذكية المقدمة من الشركة برقاقة Kirin 820 5G الجديدة.

Advertisements

أيضاً يأتي هاتف HONOR 30S بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع فلاش LED مزدوج، كما يتميز الهاتف بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية.

هاتف HONOR 30S ظهر أيضاً في قوائم 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W مع 10V/4A، كما أكدت صور أخرى على أن الهاتف يأتي بمستشعر للبصمة الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً يكشف الإعلان التشويقي عن تصميم دون النتوء العلوي للكاميرة، لذا من المتوقع أن يتميز هذا الإصدار بتصميم ثقب الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع HONOR 30S ينطلق رسمياً في 30 من مارس بمعالج Kirin 820 5G وقدرة شحن 40W ظهر على التقنية بلا حدود.