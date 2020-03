دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن ANDYCINE A6 Plus V2 شاشة مراقبة بميزات احترافية وبسعر منخفض

أعلنت ANDYCINE للتو عن الاصدار الجديد من شاشة A6 Plus 4K الشهيرة والتي تأتي مزودة بشاشة IPS قياس 5.5 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل وبسطوع 500 nits، تتميز شاشة ANDYCINE A6 Plus بمدخل طاقة USB-C مما يسمح بتشغيل الشاشة عبر مصدر تيار مستمر بقوة 5 فولت.

تتضمن الميزات الأخرى لشاشة ANDYCINE A6 Plus الجديرة بالملاحظة

على إدخال وإخراج صورة 4K مع دعم ما يصل إلى سرعة 30p اطار في الثانية،

الشاشة تعمل باللمس وتدعم LUT المدمجة مع ميزات المساعدة الأساسية

مثل waveform و vectorscope و false color و auto-mirror والمزيد.

بخلاف ذلك، توفر شاشة A6 PLUS دعم أصلي لملفات صورة S-Log2 / 3

و V-log و Log-C مما يسمح للمستخدمين بمعاينة اشارة فيديو كاميرا بفضاء الوان REC709

القياسي للبث التلفزيوني في الوقت الفعلي، تجعل وظيفة تحميل LUT عمل معايرة الألوان

أكثر سهولة مع تحسين سير العمل وتحسين كفاءة العمل، بشكل اختياري يمكنك تحميل

مجموعة متنوعة من LUTs المخصصة باستخدام بطاقة SD.

اقرأ ايضاً | شاشة Ikan SAGA S7H-V2 لمراقبة الفيديو بجودة 4K

كما توفر شاشة ANDYCINE A6 Plus V2 أيضًا مقبس سماعة رأس استريو

مقاس 3.5 ملم، ومدخل تيار مستمر 12 فولت بالإضافة إلى فتحتي بطارية NP-F،

علاوة على ذلك سيحصل مستخدمو الشاشة على ذراع إمالة ومثبت Cold Shoe

لضمان امكانية الدوران الرأسي بزاوية 360 درجة.

تتميز شاشة ANDYCINE A6 PLUS V2 بنقاط تركيب قياسية مقاس 1/4 بوصة

في الأعلى والأسفل وعلى الجهة اليمنى لإرفاق ملحقات واكسسوارات متعددة بسرعة،

سيتم تضمين مظلة شمسية لمزيد من الراحة عند العمل في ظروف الإضاءة النهارية.

* الميزات التقنية لشاشة ANDYCINE A6 Plus V2

– شاشة مقاس 5.5 بوصة.

– مدخل وخرج 4K HDMI (حتى 4K / 30p).

– التشغيل باللمس

– سطوع 500 نت

– دقة عرض Full HD (1920 × 1080)

– Vectorscope و Waveform و False Color

– تثبيت LUT’s و LUT مخصصة

– مدخل طاقة USB-C 5V و DC 12V

– تشغيل عن طريق البطارية من نوع NP-F و LP-E6

سيتم بيع شاشة ANDYCINE A6 Plus V2 بسعر 210$ دولار امريكي،

اي ما يعادل: 770 درهم اماراتي / 790 ريال سعودي / 65 دينار كويتي /

765 ريال قطري / 3,295 جنيه مصري، يمكنك طلب اصدار بدون اللمس

وبدون منفذ HDMI بسعر يبلغ 130$ دولار امريكي.

يمكن طلب الشاشة مباشرة من على الموقع الإلكتروني للشركة من هنا،

ويمكن لمستخدمي A6 Plus تنزيل آخر تحديث للبرنامج التشغيلي

للحصول على ميزات المراقبة الاضافية.

