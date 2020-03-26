قطر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 549 وإجراءات احترازية جديدة

الخليج 365



أعلنت قطر، الخميس، تسجيل 12 إصابة و3 حالات تعاف جديدة بفيروس كوورنا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 549، منهم 43 تماثوا للشفاء.



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الدوري للجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، حول مستجدات كورونا في الدوحة.



وكشفت المتحدث بأسم اللجنة لولوه الخاطر، أن الدولة اتخذت عدة إجراءت جديدة للحد من انتشار الفيروس.



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وأوضحت أنه "تقرر الإغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية ابتداء من الجمعة مثل المقاهي ومراكز دعم التعليم وخدمات التسلية والترفيه ومحلات تجهيز الأفراح والمناسبات".



وأكدت على أنه "لا تهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين".

وأضافت: "المخالفون للحجر الصحي تتم إحالتهم إلى نيابة الصحة بالنيابة العامة.. ويصدر بعدها قرار بحجز الشخص حجزا صحيا لمدة 14 يوما".

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.