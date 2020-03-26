ارتفاع ضحايا السيول في اليمن إلى 5 قتلى

مبارك محمد / الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في اليمن إلى 5 قتلى، بعد مصرع شخصين الخميس، شرقي البلاد.

وأفاد منسق إدارة الكوارث في الهلال الأحمر اليمني بمحافظة المهرة، وائل كريم، للأناضول، بأن "شابا يمنيا (36 عاما) لقي مصرعه غرقا اليوم، جراء السيول الكبيرة بمنطقة وادي جزع، في المهرة".

وفي محافظة حضرموت، ذكرت مصادر محلية، للأناضول، أن شابة في العشرينيات من عمرها توفيت عقب جرف السيول سيارة كانت تستقلها مع أفراد عائلتها في مديرية "ساه".

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وأشار المصدر إلى أن الفتاة توفيت غرقا في السيول فيما نجا بقية أفراد العائلة.

والأربعاء، لقي مواطنان يمنيان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، في محافظة عدن (جنوب)، فيما توفي مواطن آخر في حضرموت (شرق)، الثلاثاء، جراء السيول، حسب مصادر طبية.

وخلال الثلاثة الأيام الماضية، شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن، أمطارا غزيرة نتج عنها سيول تسببت بغرق معظم شوارع هذه المحافظات وعشرات المنازل، كما جرفت السيول عددا من السيارات، وفق مراسل الخليج 365 ووسائل إعلام محلية.

جدير بالذكر أن اليمن يشهد للعام السادس على التوالي، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عديدة بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.