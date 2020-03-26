نيويورك تسجل 100 وفاة جديدة بكورونا

تزايد عدد الوفيات بكوفيد-19 في ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، بشكل كبير خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ سجلت 100 وفاة إضافية ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 385 وفاة، وفق ما أفاد حاكم الولاية اليوم الخميس.

وقال أندرو كوومو خلال مؤتمر صحافي إن الولاية التي يقطنها حوالي 20 مليون ساكن سجلت حتى صباح الخميس 37 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس مقابل 30 ألف إصابة قبل يوم.

وأضاف “ما يحصل هو أن الناس كانوا يتلقون مساعدة بأجهزة التنفس في المستشفيات”، وتابع “كلما طال استعمال جهاز التنفس، زادت إمكانية حدوث نهاية مأساوية. لدينا الآن أشخاص تحت جهاز التنفس منذ 20 و30 يوما”.

مع ذلك، كرر كوومو أن الولاية تملك ما يكفي من أجهزة التنفس لخدمة حاجاتها الحالية، مع أنها قد تحتاج أجهزة إضافية مستقبلا.

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وتأتي هذه الأرقام مع تجاوز عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الألف مساء الأربعاء.

وراقبت الولايات المتحدة في البداية انتشار الوباء في الصين ثم في أوروبا دون اتخاذ إجراءات كثيرة، وهي تكاد تتجاوز إيطاليا حاليا لناحية عدد الإصابات بالفيروس.

وتحوي ولاية نيويورك حوالي نصف الحالات المسجلة في البلاد التي بلغ اجمالي عددها 70 ألف بحلول منتصف الخميس، وفق ما أعلنت جامعة جون هوبكنز.