الجزائر تسجل وفاة 4 أشخاص بكورونا

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سجلت وزارة الصحة الجزائرية أربع وفيات إضافية بفيروس كورونا اليوم ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 25، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 367 حالة، وذلك بعد تسجيل 65 إصابة جديدة.
وأفاد بيان للوزارة أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين غادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة وصل إلى 29 حالة، من بينها 5 حالات شفيت اليوم.
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