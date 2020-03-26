الدوري_الايطالي سنعلب حتى ولو في أغسطس

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا تصميمه على إكمال الموسم الكروي في دوري الدرجة الأولى، حتى لو انتهى في أغسطس المقبل.

وقال غرافينا في تصريح لإذاعة “مارتي”: “سنقوم بكل ما في وسعنا لإنهاء الدوريات، وإذا اضطررنا سنطلب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي تمديد الفترة إلى ما بعد 30 يونيو واللعب في يوليو وأغسطس” إذا لزم الأمر.

وأضاف: “من المبكر التفكير في تاريخ معين، لكن يتوجب علينا أن نحافظ على تفاؤلنا، لا سيما من ناحية صحة الإيطاليين، وعلى أملنا بأن ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن”.

وتعد إيطاليا من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، وفرضت السلطات المحلية إجراءات عزل صارمة على السكان شملت إغلاق المحال والأماكن العامة باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، وأوقفت كل النشاط الرياضي حتى الثالث من أبريل المقبل على الأقل.

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وكان غرافينا رد الأسبوع الماضي على سؤال عن تاريخ معاودة الدوري الإيطالي فأجاب: “نعمل على فرضية الانطلاق مجددا في الثاني من مايو وإنهاء المسابقات إذا أمكن مع بداية يوليو، بحال لم نتمكن من ذلك بحلول 30 يونيو”.

وتابع: “في حال استحالة استخدام كل النوافذ (الزمنية) المتاحة كما هو مخطط له، سنعمد إلى تغيير صيغة المسابقات”.

ونفى غرافينا إمكانية إلغاء الدوري نفيا قاطعا أو منح اللقب لمتصدر الدوري (يوفنتوس)، وقال في هذا الصدد: “سيؤدي ذلك إلى سيناريو بغيض. سأستمر في رفض هذا السيناريو طالما هو ممكن”.

ويعقد ممثلون عن الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري ونقابة اللاعبين والحكومة اجتماعا، الخميس، من أجل التطرق إلى الحلول المستقبلية.