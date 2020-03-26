القبض على شخص صور فيديو عن كسره لقرار منع التجول

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يكشف عن نيته بكسر قرار منع التجول الذي بدأ عند الثالثة من عصر اليوم الخميس في مدينة الرياض.

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