القبض على شخص صور فيديو عن كسره لقرار منع التجول

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تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يكشف عن نيته بكسر قرار منع التجول الذي بدأ عند الثالثة من عصر اليوم الخميس في مدينة الرياض.
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