احرص على الاختيارات الصحية في غذائك للوقاية من الفيروسات (إنفوجرافيك)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت وزارة الصحة باتباع نظام غذائي صحي لتقوية المناعة وللوقاية من الإصابة بالفيروسات، وتجنب العادات الغذائية السلبية. Advertisements ونصحت وزارة الصحة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: بالحرص على تناول الفواكه والخضروات والإكثار من شرب السوائل، وتجنب العصائر المحلاة والدهون المتحولة والأغذية عالية السكر”.

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