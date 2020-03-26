شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار المبكر» يحذر من أتربة مثارة تعيق الرؤية على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهاً برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، على منطقة الرياض.
وذكر نظام الإنذار المبكر، أن عوالق ترابية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني الرؤية على العاصمة الرياض، ومحافظات الخرج والدوادمي وحريملاء والسليل وحوطة بني تميم ورماح والمجمعة ووادي الدواسر وعفيف.
وأشار إلى أن الحالة المناخية تبدأ الساعة 9:00 مساء اليوم الخميس، وتنتهي الساعة 4:00 صباح يوم الجمعة ، بمشيئة الله.
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