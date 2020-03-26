المغرب يعلن عن 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 275

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المعنية فى المغرب، اليوم الخميس عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل إجمالى الحالات المصابة بهذا الفيروس فى البلاد إلى 275 حالة.
أطلق عدد من نساء ورجال الأمن الوطنى فى المغرب حملة للتبرع بالدم، للرفع من الاحتياطى من هذه المادة الحيوية والضرورية للحياة، وجاءت الحملة تحت شعار "اجلسوا فى بيوتكم.. نحن سنتبرع لكم بالدم"، للمساهمة فى تعزيز النقص الذى سجله مراكز الدم بالتزامن مع أزمة تفشى فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب ارتفع بواقع 55 حالة خلال 24 ساعة، ليصل إلى 225.
واتخذ المغرب عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، منها إغلاق المدارس وحظر التجمعات، كما فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الحالي، وتمتد إلى 20 أبريل المقبل، وحظر الرحلات الجوية الدولية والمحلية، والتنقل بين المدن.
وتوجهت مساء الأربعاء، طائرة ثانية تابعة للخطوط الملكية الجوية المغربية، إلى جمهورية الصين الشعبية لجلب معدات ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
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