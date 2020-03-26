شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يفرض غرامات وعقوبات لمخالفى قرار حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار اليوم الخميس قرارا بفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، إضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال لمخالفي حظر التجوال. وقال الرزاز - في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، لحماية الأردن من وباء الكورونا". وأكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد - خلال المؤتمر - أن الحكومة الأردنية والأجهزة الامنية لن تتهاون في تطبيق الأوامر والتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وستكون هناك اجراءات صارمة بحق المخالفين، مشيرا إلى أنه بعد إصدار رئيس الوزراء لأمر الدفاع رقم 3 والذي حدد كافة الاجراءات والعقوبات التي يجب أن تتخذ فإننا سنعمل على تطبيق بنوده بمختلف مناطق المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يفرض غرامات وعقوبات لمخالفى قرار حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.