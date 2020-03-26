كورونا.. "صحة غزة" تطلق مناشدة لتوفير 23 مليون دولار

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، مناشدة لتوفير 23 مليون دولار من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي بمدينة غزة: "لمواجهة فيروس كورونا في غزة نوجه مناشدة عاجلة وطارئة إلى المؤسسات الدولية والإغاثية لتوفير مبلغ 23 مليون دولار".

وأضاف "وزارة الصحة تنظر بقلق بالغ إزاء النقص الحاد لديها في الأدوية الأساسية والمستهلكات (المستلزمات) الطبية، ولوازم المختبرات، وبنوك الدم، إضافة إلى محدودية المواد لخاصة بفحص فيروس كورونا".

وحمّل "القدرة"، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في قطاع غزة؛ بسبب تقويضها الممنهج لمنظومة الخدمات الصحية والإنسانية بالقطاع على مدار سنوات الحصار الطويلة.

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وحذر من أن القطاع يمر بـ"منعطف خطير" في مواجهة وباء كورونا.

وطالب القدرة، الأمم المتحدة بـ"العمل الفوري من أجل رفع الحصار عن غزة، والتحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة للقطاع من أجهزة التنفس والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم مواجهة كورونا".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

وتسبب الحصار بزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة علاوة عن إضعاف القطاع الصحي بشكل كبير بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص بالأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب بيانات رسمية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في القطاع إلى 9.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.