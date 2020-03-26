إسرائيل.. غانتس يعتزم الترشح لرئاسة الكنيست

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

كشفت صحيفة عبرية، الخميس، أن زعيم حزب "أزرق- أبيض" الإسرائيلي المعارض، بيني غانتس، يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الكنيست (البرلمان).



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر في الحزب (لم تسمها)، قولها إن "الهدف من هذه الخطوة دعم مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة (حكومة طوارئ) مع حزب الليكود (الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو) قدمًا".



ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، على انتخاب شخصية جديدة لرئاسة الكنيست.



والأربعاء، قدّم رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، استقالته من منصبه، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها له المحكمة العليا، لإفساح الطريق أمام انتخابات، لاختيار خليفة له.



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وحسب "يديعوت أحرنوت"، فإن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يدعم ترشيح غانتس لمنصب رئيس الكنيست.



ولفتت الصحيفة إلى أنّ اعتزام غانتس الترشح لرئاسة الكنيست، قد يؤدي إلى انقسام في حزب "أزرق- أبيض"؛ بسبب معارضة بعض قادة الحزب لذلك.



وأفادت بأنّ يائير لبيد، الرجل الثاني في حزب "أزرق- أبيض"، غادر مجموعة "واتس أب" الخاصة بقيادات الحزب؛ تعبيرًا عن غضبه لقرار غانتس الترشح لرئاسة الكنيست.



كما قرر القيادي الآخر في الحزب موشيه يعالون الانفصال عن "أزرق- أبيض"، حسب "يديعوت أحرنوت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.