كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في تونس إلى 200

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365
أعلنت الحكومة التونسية، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 200 شخصًا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، خلال جلسة برلمانية خُصصت لنقاش الأزمة الناجمة عن الفيروس.
ولم يشر الفخفاخ إلى عدد الإصابات الجديدة، لكن وزارة الصحة أعلنت الأربعاء ارتفاع الحصيلة إلى 173، ما يعني تسجيل 27 حالة جديدة.
وأكّد الفخفاخ أن حكومته "تبذل كل ما في وسعها للقيام بأكبر عدد ممكن من التحاليل الطبية".
ودعا إلى ضرورة احترام الحجر الصحي الشامل، مضيفا: "أعطيت التعليمات لتطبيقه بكلّ جدّية".
واعتبر رئيس الوزراء التونسي أن "الحجر الشامل هو الخيار الوحيد للحدّ من انتشار الفيروس، ليس لدينا خيار آخر".
ولفت الفخفاخ إلى "إحداث (تشكيل) لجنة وطنية لمجابهة فيروس كورونا، تتضمّن العديد من الفرق المهتمّة كلّ واحدة في مجال محدّد".
والأحد، بدأ في تونس تطبيق حجر صحي شامل في كامل البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.
وأعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، تعزيز انتشار وحدات من الجيش في كامل أرجاء البلاد، لحث المواطنين على تطبيق الحجر الصحي الشامل، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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