كورونا.. لبنان يعلن حظر تجوال ليلي في عموم البلاد

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، فرض حظر تجوال ليلي لمدة 10 ساعات، في كامل أرجاء البلاد، ضمن تدابيرها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء.

وقالت عبد الصمد إنه تقرر فرض حظر تجوال في مختلف أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساء (17:00 ت.غ) حتى الساعة الخامسة صباحا (3:00 ت.غ)، مع بعض الاستثناءات.

وأضافت أن "الرئيس ميشال عون يجدد الدعوة إلى ضرورة تقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما التقيد بالحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء".

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ولفتت إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب، شدد على أن لبنان لا يزال في مرحلة الخطر الشديد، ومن الضروري تمديد مهلة التعبئة العامة (التدابير الاحترازية) لأن فترة احتواء المرض تتطلب خمسة اسابيع.

وتابعت أن مجلس الوزراء أقر تمديد التعبئة العامة بالبلاد حتى 12 نيسان/ أبريل المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 368، بعد تشخيص 35 حالة جديدة.



وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.