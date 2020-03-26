كورونا.. الأردن يفرض عقوبات على مخالفي حظر التجوال

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قرر الأردن، الخميس، فرض عقوبات على مخالفي حظر التجوال الذي بدأ السبت الماضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجرى الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، ومتحدث الحكومة أمجد العضايلة.



وتضمن القرار غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار (140 دولارا) ولا تزيد على 500 دينار (704 دولارات) لأول مخالفة، ونفس القيمة إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد عن العام بالنسبة للمكررين.

كما نص القرار على حجز المركبات المستخدمة أثناء الحظر مدة 30 يوما.



كما فرض القرار غرامة ألف دينار (1408 دولارات) وإغلاق المحال لمدة 14 يوما لمن يفتحها خارج الأوقات المصرح بها.



وبالنسبة لغير المصرح لهم بفتح محالهم، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة 3 آلاف دينار (4225 دولارا) أو العقوبتين معا.



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وحتى الخميس، سجل الأردن 172 إصابة بفيروس كورونا، بينها حالة شفاء واحدة.



وأدى الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات بالمملكة، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وفعل الأردن قانون "الدفاع" (الطوارئ)، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، كما دخل الجيش على خط المواجهة.

وفرضت الحكومة "حظر تجوال" مفتوح، بدأ السبت، وأغلقت العاصمة عمان والمحافظات أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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