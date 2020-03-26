واشنطن تفرض عقوبات على 15 شخصية و5 كيانات إيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرضها عقوبات على 15 شخصية وخمسة كيانات في إيران، ضمن إطار برنامج “مكافحة الإرهاب”.

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