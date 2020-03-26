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شفاء 4 وتسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

شفاء 4 وتسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1012.

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وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة بالفيروس لمقيم في المدينة المنورة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالمرض في السعودية إلى 3 وفيات.

 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات تعافي من المرض، ليصبح مجموع الحالات المتعافية من كورونا 33 حالة.

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