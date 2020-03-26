دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هواتف وان بلس المرتقبة OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هواتف OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro المرتقبة من وان بلس، التي تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30W، كما تضم رقاقة معالج Snapdragon 865.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط وان بلس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 8 في مؤتمر يعقد في 15 من أبريل، واليوم تستعرض أحدث التسريبات مواصفات هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.

يضم كلاً من هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro رقاقة معالج Snapdragon 865، كما يدعم الهاتفين الإتصال بشبكات الجيل الخامس، أيضاً يعمل كلا الهاتفي بنظام تشغيل Android 10، كما تقدم وان بلس الهواتف بنموذجين مع إختلاف الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

ويتميز النموذج الأول من هواتف OnePlus 8 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

من جانب أخر يدعم إصدار OnePlus 8 Pro معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، بينما يأتي إصدار OnePlus 8 بمعايير LPDDR4X في الذاكرة العشوائية.

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أيضاً يأتي كلاً من هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بمستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتفين الشحن بقدرة 30W، أيضاً يدعم الهاتفين الشحن اللاسلكي بقدرة 30W أيضاً، مع دعم الشحن العكسي بقدرة 3W في هاتف OnePlus 8 Pro، كما يدعم هاتف OnePlus 8 Pro معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

يذكر أن شركة وان بلس تقدم هذا العام أيضاً إصدار Lite من سلسلة OnePlus 8، والذي ينطلق برقاقة معالج MediaTek في شهر يوليو، كما يأتي هذا الإصدار بتصميم ثقب الشاشة، مع كاميرة خلفية مزدوجة.

مواصفات هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro

مواصفات OnePlus 8 OnePlus 8 Pro معالج Snapdragon 865 ذاكرة عشوائية ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في LLDDR4X ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR5 الشاشة شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz شاشة Super AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz الكاميرة الخلفية مستشعر 48 ميجا بيكسل مع مستشعر 16 ميجا بيكسل، ومستشعر 2 ميجا بيكسل 2 من المستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر 8 ميجا بيكسل، ومستشعر 5 ميجا بيكسل الكاميرة الأمامية 16ميجا بيكسل السعة التخزينية معايير UFS 3.0 بسعة 128 أو 256 جيجا بايت الألوان الأبيض، الأسود، الأخضر الازرق، الأخضر، الأسود البطارية 4300 mAh 4510 mAh سرعة الشحن شاحن 30W Warp 30T شاحن30W Warp 30T الشحن اللاسلكي بقدرة 30W -الشحن العكسي بقدرة 3W معايير المقاومة – IP68

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هواتف وان بلس المرتقبة OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.