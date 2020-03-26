دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تقدم هاتف Find X2 Lite قريباً بتصميم يحاكي Reno3 Youth ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Oppo المرتقب Find X2 Lite الذي ينطلق خلال الفترة القادمة بتصميم يحاكي Reno3 Youth.

تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة بعنوان Find X2 Lite، حيث يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED مع تصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

قدمت شركة Oppo هاتف Reno3 Youth خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية التي تضم نفس مواصفات هاتف Reno3 Youth.

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ويتميز هاتف Find X2 Lite المرتقب بمستشعر للبصمة في شاشة Super AMOLED، إلا أن هذا الإصدار يختلف عن الإصدارات الأعلى من السلسلة Find X2 وFind X2 Pro التي تتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، حيث يضم هاتف Find X2 Lite نتوء القطرة في الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Find X2 Lite إلى الأسواق بسعر 430 دولار، وهو سعر أقل من هاتف Find X2 الذي جاء للأسواق بسعر 999 يورو، وهاتف Find X2 Pro الذي انطلق للأسواق بسعر 1200 يورو.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تقدم هاتف Find X2 Lite قريباً بتصميم يحاكي Reno3 Youth ظهر على التقنية بلا حدود.