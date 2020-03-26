هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هواتف P40 وP40 Pro وهاتف P40 Pro Plus ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة هواوي الآن عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف P40، حيث قدمت كلاً من هواتف P40 وP40 Pro وأيضاً P40 Pro Plus مع رقاقة معالج Kirin 990 5G.
هاتف Huawei P40 Pro
ينطلق هاتف P40 Pro بتصميم مستوحى من إصدارات الشركة السابقة P30 وP30 Pro، مع تحسينات ومميزات جديدة في مواصفات الكاميرة، وتحسينات أيضاً في تصميم الشاشة التي تنطلق بعنوان “Overflow Display” ، مع تصميم منحني في الإتجاهات الأربعة للشاشة، كما تضم الشاشة ثقب لكاميرة أمامية مزدوجة بحجم صغير.
ويضم ثقب الشاشة مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل والذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما يدعم ميزة التركيز التلقائي، لدعم أعلى جودة في التصوير السيلفي.
ويتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.58 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1200 في 2640 بيكسل، ويتميز P40 Pro بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، والذي يدعم تغطية أكبر في الشاشة بنسبة 30%.
المصدر
هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هواتف P40 وP40 Pro وهاتف P40 Pro Plus ظهر على التقنية بلا حدود.
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