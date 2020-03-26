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الإمارات تشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين حول كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في برلين يوم 12 يونيو 2019

كتب الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على تويتر يوم الخميس أن الإمارات ستشارك في قمة افتراضية تعقد برئاسة الملك سلمان عاهل في وقت لاحق يوم الخميس عبر الإنترنت لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات عالمية، لمناقشة أزمة فيروس .

وأضاف الأمير محمد أن الإمارات ستشارك ”بروح التضامن والتكاتف“.

وتابع ”نواجه تحديا مشتركا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر“.

 

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