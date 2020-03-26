الإمارات تشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين حول كورونا

كتب الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على تويتر يوم الخميس أن الإمارات ستشارك في قمة افتراضية تعقد برئاسة الملك سلمان عاهل السعودية في وقت لاحق يوم الخميس عبر الإنترنت لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات عالمية، لمناقشة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الأمير محمد أن الإمارات ستشارك ”بروح التضامن والتكاتف“.
وتابع ”نواجه تحديا مشتركا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر“.
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