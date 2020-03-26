"سامسونج" تطلق هاتفها جالاكسي A31 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج إطلاق هاتفها الذكي جالاكسي A31 الجديد من الفئة المتوسطة، وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجهاز الجديد يزخر ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، وكاميرا رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف سامسونج جالاكسي A31 على شاشة AMOLED قياس 6.4 بوصة بدقة وضوح 1080 x 2400 بيكسل، ويوجد بها فتحة للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل، ويوجد نظام الكاميرا الرباعية على الجانب الخلفي للجهاز، ويضم مستشعرا رئيسيا بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو وكاميرا لبيانات العمق بدقة 5 ميجابيكسل لكل منهما، وقد قامت الشركة الكورية الجنوبية بدمج مستشعر بصمة الأصابع أسفل الشاشة.

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وينبض بداخل هاتف سامسونج الجديد معالج ثماني النوى يعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، التي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت بواسطة بطاقة الذاكرة microSD الخارجية، ويزخر الهاتف الجديد ببطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة تكفي احتياجات المستخدم طوال اليوم، وتتم إعادة شحنها بقدرة 15 واط.

وانخفضت مبيعات سامسونج أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 230.4 تريليون وون في العام الماضي، في حين تراجعت أرباحها التشغيلية بنسبة 52.8% على أساس سنوي إلى 27.76 تريليون وون.

وتراجعت أرباح سامسونج التشغيلية في الربع الأخير من عام 2019 إلى 7.16 تريليون وون (6.13 مليار دولار)، بفعل ضعف الطلب على الرقائق، بانخفاض 34% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.