«الاتحاد للشحن».. 34 رحلة أسبوعية تخدم 10 أسواق عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تطلق الاتحاد للشحن رحلات إضافية باستخدام طائرات بوينج 787، خالية من الركاب وذلك لتكملة وتعزيز الطاقة الاستيعابية لأسطولها الحالي المكون من طائرات بوينج 777F ولتشغيل 34 رحلة أسبوعية تخدم 10 أسواق عالمية. وستوفر كل طائرة سعة 12 منصة و4 حاويات لنقل ما يصل إلى 45 طناً من الحمولة.

سيخدم الأسطول المصغّر، بعد الحصول على موافقة السلطات المعنية، كلاً من الهند، تايلاند، سنغافورة، الفلبين، إندونيسيا وكوريا الجنوبية ووجهات أخرى لا تزال مفتوحة أمام رحلات الشحن، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات إلى الرياض، لندن، هونج كونج وشنغهاي.

وستضمن الاتحاد للشحن بإضافة طائرات بوينج 787 إلى أسطولها الحالي، استمرار عمليات استيراد المواد الحيوية إلى دولة الإمارات، ومنها الفواكه، الخضراوات، اللحوم، الإمدادات الطبية، البريد وبضائع التجارة الإلكترونية.