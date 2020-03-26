﻿«الإمارات للشحن الجوي».. 11 طائرة تواصل التحليق بآلاف أطنان الأغذية والأدوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت «الإمارات للشحن الجوي» مجدداً، التزامها بتيسير حركة التجارة، من خلال تسهيل نقل السلع الأساسية إلى أسواق عالمية، بما فيها دولة الإمارات. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة الشحن الجوي حول العالم، جراء القيود المفروضة على رحلات الركاب، فإن الناقلة تواصل نقل السلع الأساسية، كالمواد الغذائية والإمدادات الطبية، إلى الوجهات الأكثر حاجة إليها. والتزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر «الإمارات للشحن الجوي» طاقة شحن كافية لضمان استمرار إمدادات المواد الغذائية والأدوية في الدولة.

واتخذت «الإمارات للشحن الجوي» سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادة أعداد رحلات الشحن وربط الرحلات للمساعدة في نقل السلع الأساسية مثل الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمنتجات سريعة العطب والمواد الخام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ووجهات عالمية أخرى.

ونقلت «الإمارات للشحن الجوي»، منذ منتصف يناير/كانون الثاني حتى منتصف مارس/آذار 2020، ما يزيد على 225 ألف طن من الشحنات، منها 55 ألف طن من الأغذية كالفاكهة والخضراوات واللحوم والأسماك و13 ألف طن من الأدوية.

ويخدم أسطول الإمارات للشحن الجوي، المكون من 11 طائرة، رحلات تشارتر وحسب الطلب، بالإضافة إلى رحلات شحن منتظمة بما يتماشى مع الطلب المتنامي على النقل الجوي. وعلى مدى ثمانية أسابيع، منذ منتصف يناير/كانون الثاني حتى منتصف مارس/آذار 2020، نقلت طائرات الشحن ما يزيد على 50 ألف طن من البضائع التي تضمنت إمدادات طبية وغذائية. ونقلت «الإمارات للشحن الجوي»، في رحلة تشارتر واحدة، نصف مليون وحدة من معقم اليدين على طائرة شحن من طراز بوينج 777F.

وتوفر «الإمارات للشحن الجوي» لعملائها خيار نقل بضائعهم بالشاحنات على الطرق من وإلى وجهات شحن جوي أخرى لضمان تدفق السلع التي تمس الحاجة إليها عالمياً.