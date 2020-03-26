مستشفيات نيويورك تعاني نقصاً في المستلزمات الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

عكست وفاة كيوس كيلي ـ 48 عاماً ـ مدير التمريض في مستشفى سيناي مونتن في نيويورك بعد التقاطه عدوى فيروس كورونا المستجد خلال عمله، النقص الشديد الذي تعانيه مستشفيات الولاية من المستلزمات الطبية خاصة البدلات العازلة، وأقنعة الوجه. جاءت الوفاة بعد أقل من يومين على نشر كيلي عبر حسابه على «فيسبوك»، صوراً لطاقم التمريض في المستشفى يرتدون أكياس قمامة بدلاً من بدلات الحماية العازلة نظراً لشح مواد الوقاية الطبية، مشيراً إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الفرق الطبية التي تعمل لمواجهة وباء سريع الانتشار مع وجود حماية كافية.

وحاز منشور كيلي عشرات الآف من المشاركات، ووجه فيه نداء بدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكتب «امنح أقنعتك N95،N99 إضافة إلى القفازات، وأية معدات طبية تخزنها في منزلك». جاءت مناشدة كيلي في وقت أصبحت فيه نيويورك إحدى بؤر «كوفيد 19»، حيث سجلت حتى الأربعاء، ما يقرب من 18000 حالة مؤكدة، و300 وفاة.

وتوقع بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك أن نصف سكان نيويورك ـ 8.6 مليون ـ سيصابون في نهاية المطاف بفيروس كورونا، وحذر من اتباع التقديرات المتفائلة التي يروج لها الرئيس ترامب، الذي يعتقد أن بإمكانه تخفيف بعض القيود المفروضة على بعض الولايات بحلول عيد الفصح (إبريل/ نيسان المقبل) خاصة تلك التي تسجل معدلات أقل في الإصابة.