فاعل خير يدعم صندوق الزكاة بـ 12 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قدم فاعل خير 12 مليون درهم «زكاة» لصرفها على مستحقيها ضمن المشاريع التي ينفذها صندوق الزكاة، وذلك ضمن مبادرات المزكين الخيرة خلال الموسم الرمضاني الجديد.

وأثنى عبدالله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، على تقديم فاعل الخير زكاة ماله إلى الصندوق، والتي تُعد أولى أموال التبرعات التي يستقبلها صندوق الزكاة في الموسم المتجدد مع قرب شهر رمضان لهذا العام.

كما أشاد المهيري بالمبادرة الطيبة من فاعل الخير لاسيما مع قيام المزكي بمضاعفة حجم الزكاة الموجهة لصندوق الزكاة عن العام السابق بنسبة بلغت 100٪، معرباً عن شكره وامتنانه على ثقته ومساهمته التي تنعكس إيجاباً على مستحقي الزكاة من المواطنين والمقيمين والأسر المتعففة على مستوى الدولة، لا سيما في الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها الدولة والتي من المتوقع أن تؤثر في ذوي الدخل المحدود وغيرهم من المتأثرين بالتطورات الحالية.

وأضاف، بأن تقديم التبرع يُعد تأكيداً على قيام فاعل الخير بتحقيق رسالته في دعم التكافل الاجتماعي من خلال صندوق الزكاة، المناط به هذا الدور، مشيراً إلى أن صندوق الزكاة بوابة رئيسية من بوابات الخير لكل من يريد أن يبذل ماله في عمل الخير، سواء بالصدقة أو الزكاة، مطمئناً أن زكاته وصدقته تصل إلى مستحقيها الفعليين.

وقال المهيري، إن الصندوق يستقبل التبرعات والمساهمات من خلال قنواته المباشرة والإلكترونية والذكية التي تفوق ٣٥ قناة دفع متنوعة، كما يقوم بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريعه المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية.