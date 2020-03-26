شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إخلاء العقارات بالقوة الجبرية وإرجاء الحبس في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تنظيم إجراءات تجاوز الظروف القهرية التي تواجه لجنة المنازعات الإيجارية بالإمارة، وذلك بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (4) لسنة 2019، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصاً على استمرارية سير العمل.

ونص القرار على وقف إخلاء وفتح العقارات بالقوة الجبرية وإرجاء إصدار قرارات ضبط وحبس المدينين.. ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ أمس الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقف إخلاء العقارات بالقوة الجبرية وإرجاء الحبس في عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.