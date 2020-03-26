مجلس الوزراء يؤمن سلامة المجتمع من "كورونا" بلائحة مخالفات وإجراءات احترازية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الوزراء، إصدار لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن قائمة بأهم المخالفات التي قد ترتكب في ظل الأوضاع الحالية، فضلاً عن الجزاءات المترتبة على هذه المخالفات، في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية من انتشار الفيروس، وضمن الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

وتفصيلاً، تنص اللائحة على أنه يحظر على الأفراد والمنشآت مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات، بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، الصادرة عن وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والداخلية، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك مخالفة شروط الحجر الصحي ومخالطة أشخاص تثبت إصابتهم بالفيروس، وغير ذلك من الإجراءات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة.

وتتولى الوزارة والقيادات العامة للشرطة في الدولة، ومأمورو الضبط القضائي المختصون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، مراقبة مدى التزام الأشخاص والجهات بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة عن الجهات المعنية.

وسترصد بناء على ذلك، المخالفة والتنبيه والتوجيه، للالتزام بالتدابير والتعليمات، ورصد المخالفات التي تقع لها، ويجوز أن يكون التنبيه أو التحذير المشار إليه مطبوعاً، أو أن يحرر تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه، متضمناً بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء المفروض.

وتفرض على كل مخالف غرامة إدارية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 50 ألفاً، وتضاعف الغرامة في حال تكرارها، فيما يحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، في النيابة العامة الاتحادية إذا ارتكبها للمرة الثالثة.

ويجوز في أي من الأحوال، ‌تحويل المخالف إلى النيابة العامة الاتحادية، إذا كانت المخالفة تشكل جريمة معاقباً عليها، وفق القوانين السارية في الدولة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد.

وتتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بها، لتحصيل قيمة الغرامات في حال امتناع المخالف عن السداد. (وام)