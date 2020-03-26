السعودية تعلن تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1012.
كما أكد تعافي أربع حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة، وأضاف "سجلنا حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض تحت السيطرة الأمنية.
وتابع "هناك من يقومون بالاستهتار حول قرار منع التجول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم". كما أكد أن قرار منع التجول نص على البقاء في المنزل، وليس معناها أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل فهذا مخالف.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة أن هناك تنظيمات جديدة للأسواق "بحيث يكون الدخول للتسوق على شكل مجموعات، حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية".
وأكد أنه ستتكون هناك عروض وخصومات للطلب عن طريق -الأون لاين- قادمة، لتجنب الزحام.
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